Un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo particular en un hecho de tránsito ocurrido en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico, en cercanías de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto, la víctima quedó atrapada debajo del automóvil y fue arrastrada por varias cuadras, hasta que el vehículo detuvo su marcha en la intersección de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917.

Testigos señalaron que el conductor del automóvil, un Honda de color azul, se dio a la fuga luego del accidente. Personas que circulaban por la zona intentaron seguir al vehículo y alertaron a la policía capitalina durante el trayecto; sin embargo, denunciaron que no recibieron apoyo inmediato de las unidades policiales.

Minutos después, paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el arrastre.

El área fue acordonada por efectivos policiales a la espera de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que inició las diligencias correspondientes. Asimismo, las autoridades informaron que se realiza el análisis de cámaras de vigilancia para identificar y localizar al presunto responsable del hecho.



