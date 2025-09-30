TEMAS DE HOY:
EXplosión de Sauna Inseguridad Hallan un cuerpo desmembrado

33ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Hizo falta mantenimiento”; fuga de gas habría provocado la explosión dentro un sauna en Potosí

Padre e hija resultaron heridos tras la explosión, ambos habían llegado para poder abrir el negocio, encendieron el interruptor, y se provocó una explosión.

Silvia Sanchez

30/09/2025 13:58

Imagen captura RR.SS.
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía en Potosí, informó que la explosión dentro de un sauna en la ciudad de Potosí, habría sido provocado por la fuga de gas de una de las mangueras de conexión, y tras encender un interruptor, se generó la detonación.

“La hipótesis que tenemos es que se habría ocasionado una fuga de gas natural, mismo que lo utilizarían para hacer funcionar el sauna. Es en este sentido que al parecer hubo una mala conexión, una falta de mantenimiento, razón por la cual durante la noche y la mañana se fue acumulando este combustible en todo el tercer piso de esta infraestructura”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Fernando Barrientos.

 

El jefe policial, detalló que las dos personas que ingresaban a la estructura, fueron atendidas rápidamente, afortunadamente no hubo víctimas fatales.

“Tenemos lastimosamente una menor de 11 años herida que inmediatamente se la evacuó por personal de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana al hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo encefalocraneal leve y una serie de policontusiones. Asimismo, su señor padre tenía una cortadura en el tobillo derecho, no registrando mayor gravedad”, agregó Barrientos.

 

Se indicó que el ambiente afectado por la explosión no es habitable, y fue precintado por el personal policial mientras un experto determine, si se pueden realizar reparaciones, o se debe intervenir en toda la estructura del edificio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD