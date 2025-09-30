“Hizo falta mantenimiento”; fuga de gas habría provocado la explosión dentro un sauna en Potosí

La Policía en Potosí, informó que la explosión dentro de un sauna en la ciudad de Potosí, habría sido provocado por la fuga de gas de una de las mangueras de conexión, y tras encender un interruptor, se generó la detonación.

“La hipótesis que tenemos es que se habría ocasionado una fuga de gas natural, mismo que lo utilizarían para hacer funcionar el sauna. Es en este sentido que al parecer hubo una mala conexión, una falta de mantenimiento, razón por la cual durante la noche y la mañana se fue acumulando este combustible en todo el tercer piso de esta infraestructura”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Fernando Barrientos.

El jefe policial, detalló que las dos personas que ingresaban a la estructura, fueron atendidas rápidamente, afortunadamente no hubo víctimas fatales.

“Tenemos lastimosamente una menor de 11 años herida que inmediatamente se la evacuó por personal de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana al hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo encefalocraneal leve y una serie de policontusiones. Asimismo, su señor padre tenía una cortadura en el tobillo derecho, no registrando mayor gravedad”, agregó Barrientos.

Se indicó que el ambiente afectado por la explosión no es habitable, y fue precintado por el personal policial mientras un experto determine, si se pueden realizar reparaciones, o se debe intervenir en toda la estructura del edificio.

