Perdió a su esposa y decidió “volverla a la vida” con una muñeca de silicona tamaño real

El dolor por la pérdida puede llevar a decisiones extremas. En India, la historia de Grieving Tapas, un viudo de 65 años, conmueve y genera polémica en redes sociales luego de que se conociera que gastó 2.500 euros para recrear el cuerpo de su esposa fallecida en una muñeca de silicona de tamaño real.

Tapas quedó devastado tras la muerte de Indrani, su compañera de toda la vida, quien falleció en 2021 a causa del COVID-19. Según contó, la decisión de mandar a hacer la réplica no fue impulsiva, sino que respondió a un pedido expreso de su esposa antes de morir.

“Lo hice para no abandonarla nunca”, explicó el hombre. Según relató, Indrani había visto este tipo de figuras en museos y le manifestó su deseo de que, si ella moría primero, él encargara una estatua idéntica a su imagen. “Solo quería cumplir su último deseo”, aseguró.

Una réplica que dio la vuelta al mundo

Las imágenes de la muñeca de silicona se volvieron virales. En las fotos se puede ver a Indrani sentada en el sillón principal de la casa, su lugar favorito, y vestida con el sari que usó en la boda de su hijo. El nivel de realismo impactó a miles de usuarios en redes sociales.

Para concretar el proyecto, Tapas contactó al artista local Subimal Das, quien tardó seis meses en recrear cada detalle del cuerpo de la mujer. El resultado fue tan realista que provocó asombro, debate y hasta incomodidad en algunos sectores.

Un hecho que no es aislado en India

Aunque para muchos la historia resulta extrema, en India no es un caso único. En 2016 y 2020 se registraron situaciones similares. Uno de los casos más conocidos fue el de Shrinivas Gupta, quien mandó a hacer una muñeca de silicona de su esposa Madhavi, fallecida en un accidente de tránsito.

El parecido era tan impactante que, según relataron, sus propios amigos se asustaron, creyendo que la mujer había “regresado de entre los muertos”.

La historia de Tapas e Indrani reabre el debate: ¿hasta dónde puede llegar el amor?, ¿es una forma de duelo o una manera de negarse a soltar? Mientras tanto, las imágenes siguen recorriendo el mundo.

