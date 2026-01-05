Doce aprehendidos por violencia y vandalismo en las movilizaciones de la COB en La Paz

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó que este lunes la Policía procedió a la aprehensión de 12 personas, entre ellas tres mujeres y nueve varones, quienes fueron capturados por hechos vandálicos y de violencia suscitados en medio de la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz.

“Como es de conocimiento público, hoy en horas de la tarde se produjeron manifestaciones violentas en el centro de la ciudad; producto de estas acciones y la intervención policial, la FELCC tomó conocimiento de 12 personas aprehendidas”, manifestó Pinto.

La autoridad policial afirmó que de los aprehendidos, tres personas son de sexo femenino y nueve de sexo masculino; las mismas serán puestas a conocimiento del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Según denuncias, los marchistas incluso robaron mercadería de puestos cercanos. Debido al momento de tensión, los comerciantes dejaron sus puestos al huir de las gasificaciones; sin embargo, al volver se encontraron con el robo de sus productos.

“Las acciones directas que se han realizado dan cuenta de que hubo delitos como robo a algunos comerciantes del lugar, daño a la propiedad del Estado e instigación pública a delinquir”, afirmó Pinto.

La autoridad dijo que los aprehendidos no tienen heridas ni lesiones, y que pertenecen a diferentes sectores sociales que se movilizaron en esta jornada en La Paz. Uno de los aprehendidos portaba una masiva cantidad de dinamita en una mochila.

