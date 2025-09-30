Triple crimen en Argentina: Hallaron el auto de Sotacuro, el sujeto capturado en Bolivia

En las últimas horas, la Policía en Argentina confirmó el hallazgo del vehículo que conducía Víctor Sotacuro Lázaro, se encontraba a unos metros del Club Náutico de Quilmes y del predio del Ecoparque.

El motorizado es un Chevrolet blanco, donde también había circulado, el día del crimen, la sobrina de Sotacuro, quien también está aprehendida por este caso.

Según se reveló, una fuente cercana a los acusados dio el dato que permitió hallarlo. El vehículo ya fue preservado en una DDI Quilmes de la Policía Bonaerense y se le realizarán pericias forenses en busca de nuevas evidencias.

De acuerdo a una de las hipótesis, el vehículo llevó a Ariel Giménez (también detenido) hasta otra casa en Florencio Varela, donde se deshizo de una pala y un parlante. Ambos elementos fueron encontrados por la policía.

