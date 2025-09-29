TEMAS DE HOY:
caso de necrofilia ACCIDENTE Crimen en La Paz

34ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Confesaron el hecho! Madre y padrastro quitaron la vida a una adolescente en La Paz

“Para que no sufra más”, dijeron como justificativo los acusados por la muerte de la menor.

Silvia Sanchez

29/09/2025 13:50

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una menor de edad fue hallada sin vida el pasado viernes en su domicilio ubicado en la zona de Mallasa, La Paz, y después de la investigación policial, su madre y el padrastro, confesaron el terrible crimen.

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, la menor habría perdido la vida tras ser asfixiada.

“Se ha podido hacer el levantamiento legal del cadáver, se ha trasladado el mismo hasta la morgue y la probable causa de la muerte, es asfixia mecánica por broncoaspiración y sofocación”, manifestó Neme.

 

La madre de la menor y el padrastro, fueron señalados como los principales sospechosos del hecho, y tras su declaración, habrían confesado el crimen justificando que la misma, padecía de algunos problemas mentales.

“Se ha procedido a la aprehensión de la mamá y el padrastro, quienes han indicado que habrían procedido a generar este espacio, que ha permitido la muerte de esta menor, y a partir de evitar mayor sufrimiento a la misma, y estas versiones han sido contrastadas, y se ha aprehendido a estas personas”, argumentó Neme.

 

Ambos fueron sometidos a una audiencia de medidas cautelares, el hombre fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz por un lapso de dos meses, mientras que la madre, fue recluida en la cárcel de Obrajes.

Aunque ambos fueron procesados por el delito de Homicidio, no se descarta ampliar el proceso de investigación por Asesinato.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD