¡Confesaron el hecho! Madre y padrastro quitaron la vida a una adolescente en La Paz

Una menor de edad fue hallada sin vida el pasado viernes en su domicilio ubicado en la zona de Mallasa, La Paz, y después de la investigación policial, su madre y el padrastro, confesaron el terrible crimen.

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, la menor habría perdido la vida tras ser asfixiada.

“Se ha podido hacer el levantamiento legal del cadáver, se ha trasladado el mismo hasta la morgue y la probable causa de la muerte, es asfixia mecánica por broncoaspiración y sofocación”, manifestó Neme.

La madre de la menor y el padrastro, fueron señalados como los principales sospechosos del hecho, y tras su declaración, habrían confesado el crimen justificando que la misma, padecía de algunos problemas mentales.

“Se ha procedido a la aprehensión de la mamá y el padrastro, quienes han indicado que habrían procedido a generar este espacio, que ha permitido la muerte de esta menor, y a partir de evitar mayor sufrimiento a la misma, y estas versiones han sido contrastadas, y se ha aprehendido a estas personas”, argumentó Neme.

Ambos fueron sometidos a una audiencia de medidas cautelares, el hombre fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz por un lapso de dos meses, mientras que la madre, fue recluida en la cárcel de Obrajes.

Aunque ambos fueron procesados por el delito de Homicidio, no se descarta ampliar el proceso de investigación por Asesinato.

