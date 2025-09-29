¡La IA no se deja! Abuelitos pusieron a secar su maíz en la calle y un robot los pisó

Ocurrió en una ciudad de China, donde un robot repartidor, realizaba su ruta cuando en medio de su camino, dos abuelitos habían puesto a secar maíz sobre la vía, y el motorizado no se detuvo.

Los abuelitos trataron de detener al vehículo ya que pisaba su maíz sin detenerse, algo que les provocó mucha molestia.

El video se hizo viral en redes sociales y se generó un debate entre aquellos que apoyaban a los abuelitos, señalando que se provoca un perjuicio, mientras que otros, indicaban que se debe respetar las vías de circulación, y dejarlas libres para los motorizados.

También explicaron que el vehículo, al tratarse de un robot, estaba programado para cumplir con su ruta, y solo de detiene en caso de encontrarse con personas, motorizados y otro tipo de objetos, el maíz, al estar tendido sobre el suelo, parecía formar parte de la vía.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play