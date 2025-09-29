TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Encantó a todos! Gabriela Zegarra interpretó a Selena en el stand de Red Uno en Expocruz

[Video] Si te lo perdiste, aquí puedes ver su presentación como la icónica artista.

Silvia Sanchez

29/09/2025 12:04

El talento de ‘La Gran Batalla’ también estuvo presente en la Expocruz 2025, pues el stand de Red Uno, mostró muchas noches de ritmo, diversión y entretenimiento.

Es así que los jueces, no pudieron contenerse y también subieron al escenario, este fue el caso de la hermosa Gabriela Zegarra, quien revivió a Selena y la interpretó, provocando la emoción del público presente.

Vestida de blanco y con mucho brillo, Gabriela hizo una perfecta interpretación de la artista, los jueces la elogiaron y señalaron que era idéntica a la artista original.

Si te perdiste de este emocionante momento, te invitamos a verlo en el siguiente video, también, puedes ingresar a todas nuestras redes sociales para conocer detalles de todos los programas de producción nacional.

 

