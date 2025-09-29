¡Encantó a todos! Gabriela Zegarra interpretó a Selena en el stand de Red Uno en Expocruz

El talento de ‘La Gran Batalla’ también estuvo presente en la Expocruz 2025, pues el stand de Red Uno, mostró muchas noches de ritmo, diversión y entretenimiento.

Es así que los jueces, no pudieron contenerse y también subieron al escenario, este fue el caso de la hermosa Gabriela Zegarra, quien revivió a Selena y la interpretó, provocando la emoción del público presente.

Vestida de blanco y con mucho brillo, Gabriela hizo una perfecta interpretación de la artista, los jueces la elogiaron y señalaron que era idéntica a la artista original.

