¡Encantó a todos! Gabriela Zegarra interpretó a Selena en el stand de Red Uno en Expocruz

[Video] Si te lo perdiste, aquí puedes ver su presentación como la icónica artista.
29/09/2025 12:04
Escuchar esta nota
El talento de ‘La Gran Batalla’ también estuvo presente en la Expocruz 2025, pues el stand de Red Uno, mostró muchas noches de ritmo, diversión y entretenimiento.
Es así que los jueces, no pudieron contenerse y también subieron al escenario, este fue el caso de la hermosa Gabriela Zegarra, quien revivió a Selena y la interpretó, provocando la emoción del público presente.
Vestida de blanco y con mucho brillo, Gabriela hizo una perfecta interpretación de la artista, los jueces la elogiaron y señalaron que era idéntica a la artista original.
Si te perdiste de este emocionante momento, te invitamos a verlo en el siguiente video, también, puedes ingresar a todas nuestras redes sociales para conocer detalles de todos los programas de producción nacional.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00