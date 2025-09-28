TEMAS DE HOY:
Policial

Cisterna que trasladaba 25.000 litros de diésel se volcó en la ruta Desaguadero-La Paz

Según el reporte policial, otro motorizado adelantó a la cisterna y provocó que perdiera el control.

Silvia Sanchez

28/09/2025 13:50

La Paz, Bolivia

El incidente se registró durante la noche del sábado 27 de septiembre, aproximadamente a las 23:00 en la carretera que une Desaguadero con el departamento de La Paz.

El reporte policial indica que la cisterna trasladaba 25 mil litros de diésel desde Perú hacía YPFB, y perdió el control en medio de la carretera y terminó volcando a un lado de la vía.

Según informó el subcomandante Departamental de la Policía en La Paz, Willy Paz, el vehículo habría perdido el control debido a que otro motorizado le habría adelantado en medio de la carretera.

Afortunadamente no se reportaron personas heridas y el combustible que transportaba la cisterna no sufrió ningún daño y fue resguardado hasta concretar su entrega efectiva en YPFB.

Mientras el caso se investiga, el conductor de la cisterna fue arrestado.

 

