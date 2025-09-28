[Video] Así trasladaron desde Bolivia al prófugo del triple asesinato en Argentina

Con un fuerte resguardo policial, así fue entregado a Argentina, Lázaro Víctor Sotacuro, el ciudadano peruano buscado por el horrendo triple femicidio de Florencio Varela.

Sotacuro fue aprehendido la noche del 26 de septiembre en Villazón y entregado en la madrugada de este 27 mediante un procedimiento de salida forzosa migratoria, el hombre permaneció inicialmente en San Salvador de Jujuy, para posteriormente llegar al Penal de Gorriti.

Sotacuro fue ubicado en el alojamiento "Gallardo" de Villazón, donde se confirmó su identidad. Fue inmediatamente arrestado y puesto a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y del Ministerio Público.

En una rápida coordinación entre la Fiscalía de La Quiaca, Interpol y la Dirección de Migraciones, se dispuso la salida forzosa del ciudadano peruano. Esta medida se aplicó debido a que Sotacuro ingresó a Bolivia por un paso no habilitado y no tenía causas penales abiertas en territorio boliviano.

A las 02:00 de la madrugada del 27 de septiembre, Lázaro Víctor Sotacuro fue entregado bajo estricto resguardo policial a las autoridades argentinas en el puente internacional de Villazón, cerrando así el cerco sobre uno de los implicados en el brutal asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Sotacuro es acusado de haber actuado como uno de los choferes de apoyo en la logística utilizada para trasladar a las víctimas.

