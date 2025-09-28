TEMAS DE HOY:
Investigan infanticidio Abuso infantil Triple crimen en Argentina.

Internacional

Camión con cerveza volcó en la carretera y en lugar de ayudar, se llevaron la mercadería

[Video] Una gran cantidad de personas se acercaron hacia el lugar para llevarse la cerveza ante la mirada de los dueños del camión y Policía.

Silvia Sanchez

28/09/2025 13:04

México

Un tráiler de doble remolque cargado con cerveza volcó en la autopista México-Pirámides, a la altura de la colonia La Guadalupana, en Ecatepec, y algo que llamó la atención, fue el hecho de que la gente que se encontraba por el lugar, en lugar de ayudar, se llevó la mercadería.

El accidente ocurrió en el kilómetro tres, con dirección a la Ciudad de México, cuando el conductor perdió el control y cayó a la cuneta central. La cabina quedó severamente dañada, aunque no se reportaron víctimas.

Aunque personal policial fue alertado sobre el incidente, decenas de personas se llevaron la mercadería, ante la mirada de los propietarios del camión y personal de la Guardia Nacional División Caminos.

El accidente cortó el tráfico durante varias horas, y retiraron el camión ya vacío con grúas, la gente terminó llevándose todo.

