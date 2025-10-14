¡Eran gemelas! Adolescente daba su mensaje de amor y se equivocó de quinceañera

La celebración de los quince años suele ser una fecha muy especial y llena de emociones, especialmente en el mundo latino, donde la festejada es el centro de atención con su vestido de princesa y toda la familia reunida. Pero cuando se trata de gemelas, la confusión puede ser doble.

Así ocurrió en una fiesta que se volvió viral en redes sociales: dos hermanas gemelas decidieron vestirse y peinarse exactamente igual para celebrar juntas sus 15 años. El parecido era tan grande que hasta el novio de una de ellas se confundió… ¡y le declaró su amor a la hermana equivocada!

La joven, visiblemente incómoda, trató de detener el emotivo discurso y terminó llamando a su madre para aclarar el malentendido. Finalmente, todos los presentes rompieron en risas por el divertido momento que, sin duda, quedará como una anécdota inolvidable de la fiesta.

Video:

