¿Cuándo es el momento ideal para armar el árbol de Navidad? Las fechas, según la tradición

Se acerca diciembre, y con él, el momento de sacar las cajas con el pesebre, las guirnaldas y, por supuesto, el infaltable Árbol de Navidad. La duda que surge cada año es: ¿Cuál es la fecha correcta para "plantar" y decorar este símbolo festivo?

Aunque la víspera de Navidad (24 de diciembre) sería la fecha literal, la mayoría de las familias en Latinoamérica y el mundo prefiere adelantarse para disfrutar de la decoración durante más tiempo.

Las fechas que sugiere la tradición católica

La Iglesia Católica establece el Adviento como el período de preparación para el nacimiento de Cristo, y muchas tradiciones se basan en este ciclo litúrgico, según informa El Mundo.

Primer domingo de Adviento: Esta fecha marca el inicio del año litúrgico. En 2025, esta jornada cae el 30 de noviembre.

Muchos cristianos eligen este día para colocar el árbol, aprovechando también que los vendedores de árboles naturales lo recomiendan, ya que garantiza que el árbol se mantenga fresco hasta el Día de Reyes (6 de enero). A partir del 17 de diciembre: Una segunda opción religiosa es esperar hasta la segunda mitad del Adviento. A partir del 17 de diciembre, el enfoque litúrgico se centra más directamente en el nacimiento de Jesús. 8 de diciembre (día más popular): En muchos países de Latinoamérica, la costumbre más arraigada, al igual que en España, es armar el árbol el 8 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Inmaculada Concepción de María.

Adornar el árbol en esta fecha se considera una muestra de pureza y esperanza ante el inminente nacimiento de Jesús, y además permite aprovechar el fin de semana o feriado para realizar la tarea familiar.

¿Cuándo es el momento ideal para armar el árbol de Navidad?. Imagen de Theo Crazzolara en Pixabay

El significado y origen del árbol

La costumbre de decorar un árbol tiene raíces en tradiciones paganas de civilizaciones antiguas (celtas, romanos, babilonios) que lo asociaban con la vida y la luz durante el solsticio.

El cristianismo adoptó esta costumbre y le dio un nuevo simbolismo. La leyenda atribuye la invención del árbol de Navidad a San Bonifacio (siglos VII-VIII), quien taló un roble sagrado pagano y plantó un abeto en su lugar, indicando que su hoja perenne representa la vida eterna y su forma triangular, la Santísima Trinidad.

¿Qué elementos no pueden faltar en la decoración?

Más allá de la fecha, la decoración del árbol lleva consigo un simbolismo especial:

Estrella de Belén: Se coloca en la punta para coronar el árbol, recordando la estrella que guio a los Reyes Magos.

Bolas de colores: Antiguamente simbolizaban las manzanas. Hoy en día representan la alegría, la abundancia y la prosperidad.

Luces : Simbolizan la luz de Cristo y aumentan la sensación de magia en el hogar.

Muérdago : Se asocia con la prosperidad, la unión y la felicidad.

Piñas y dulces: Aportan un toque de distinción y calidez a la decoración.

Sea cual sea la fecha elegida, el árbol de Navidad es un punto de encuentro familiar y un símbolo de esperanza que da inicio a las celebraciones de fin de año.

