¡Desde Bs 40! Bajaron los precios de árboles y juguetes navideños en Santa Cruz, según comerciantes

Con la cercanía de la Navidad, los comerciantes del mercado de La Ramada reportan un aumento en la venta de artículos navideños, destacando precios más accesibles gracias a la reciente disminución del dólar paralelo. Los arbolitos navideños, por ejemplo, se encuentran desde Bs 40, mientras que los modelos más grandes alcanzan hasta Bs 1.600.

“Primeramente, estamos trayendo novedades como árboles de Navidad, luces, flores, esferas y bastoncitos a precios reducidos para empezar la temporada. Los árboles medianos son más económicos y para los grandes también tenemos ofertas”, explicó uno de los comerciantes locales.

Entre los productos destacados se encuentran los arbolitos tipo canadiense, ya decorados con nieve artificial, y los modelos pinchudos estilo americano. Además, se ofrecen muñecos de peluche, luces de todos los colores, guirnaldas y esferas de variados tamaños y diseños.

Un gremialista del mercado señaló que las promociones buscan facilitar la compra de artículos navideños a todos los bolsillos:

“Tenemos arbolitos de 60 centímetros desde Bs 40, mientras que los más grandes llegan a Bs 1.600. Las luces de 10 metros, que antes costaban Bs 150, ahora se venden en Bs 120”.

La población cruceña ya se ha volcado a las compras, con opiniones variadas sobre los precios. “Están económicos, está bueno”, dijo un comprador; mientras que otros comentaron que “hay cosas que son caras y otras baratas” y que los precios son “relativamente normales”.

