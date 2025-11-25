Un joven, presunto pandillero, fue arrestado tras protagonizar un ataque con machetes en el barrio Plan Tres Mil, generando alarma entre los vecinos de la zona.

La captura se produjo luego de que las cámaras de seguridad captaran al sujeto caminando por la calle con un machete en cada mano y vociferando amenazas hacia los residentes.

“A ese muchacho que se ve en las imágenes, a ese es que pudimos detener, con los machetes”, indicó un vecino. “Está en la EPI-3”, agregó, confirmando que el detenido fue trasladado a la Estación Policial Integral número 3 para su registro y control.

En los videos se observa al hombre acompañado por al menos cinco sujetos más, quienes se acercan a un domicilio del barrio, generando temor entre los habitantes.

