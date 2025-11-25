Capturan a ladrón de celulares tras persecución en la avenida Grigotá

A plena luz del día, un ladrón de celulares fue capturado luego de una breve pero intensa persecución en inmediaciones del antiguo mercado La Ramada, sobre la avenida Grigotá en Santa Cruz.

El delincuente había sustraído un teléfono móvil de una tienda de la zona y, en un intento por despistar al guardia de seguridad, abordó rápidamente un taxi para darse a la fuga.

El propietario del negocio, al percatarse del robo, salió tras el sospechoso mientras pedía apoyo a los comerciantes del lugar. Testigos relataron que el guardia de seguridad logró identificar el vehículo en el que el antisocial pretendía escapar, permitiendo que lo interceptaran a pocos metros del punto inicial del hecho.

El ladrón fue reducido y retenido hasta la llegada de efectivos policiales, quienes procedieron a su aprehensión. El celular fue recuperado de inmediato y el sujeto trasladado a una comisaría cercana, donde enfrentará cargos por hurto.

