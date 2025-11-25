Hugo Bustos: “La organización de vehículos robados está fuertemente armada”

Hugo Bustos, director del Grupo de Búsqueda de Vehículos de Chile, entregó detalles del operativo que permitió la detención de un ciudadano boliviano y la recuperación de dos vehículos robados que eran trasladados desde el vecino país hacia Bolivia.

Según Bustos, “dos vehículos con encargo vigente intentaron salir del país por un paso no habilitado en la frontera, un sector conocido por el contrabando. Al ser perseguidos por Carabineros, los individuos abrieron fuego, y los funcionarios policiales tuvieron que responder”.

El detenido, que se encontraba de manera irregular en Chile, pasó por control de detención y fue enviado a prisión preventiva. Los vehículos recuperados pertenecían a víctimas de Arica, y se confirmó que ese mismo día se habían sustraído al menos seis automóviles en la región, muchos de los cuales terminan en ferias ilegales en Bolivia.

Bustos destacó que la mayoría de los delincuentes involucrados en este tipo de traslados “portan armas de fuego, incluyendo armas automáticas, lo que demuestra que estas organizaciones operan fuertemente armadas. Es un tema que debe llamar la atención de las autoridades de ambos países”.

El director del grupo de búsqueda explicó que la decisión de mantener a los ciudadanos bolivianos en prisión preventiva se fundamenta en antecedentes policiales previos en Chile, y no en su primera detención, lo que justifica que no se les otorgue la expulsión inmediata.

Finalmente, Bustos informó que casos similares se registran también en otras zonas del norte, como Calama, donde la mayoría de los detenidos son enviados a prisión preventiva tras el control de detención.

