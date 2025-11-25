TEMAS DE HOY:
El Punto de la Risa bus desmantelado Adolescente ebrio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Hugo Bustos: “La organización de vehículos robados está fuertemente armada”

El director del Grupo de Búsqueda de Vehículos explicó que los delincuentes que trasladan autos robados hacia Bolivia operan fuertemente armados y representan un riesgo creciente para la zona fronteriza. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/11/2025 0:11

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Hugo Bustos, director del Grupo de Búsqueda de Vehículos de Chile, entregó detalles del operativo que permitió la detención de un ciudadano boliviano y la recuperación de dos vehículos robados que eran trasladados desde el vecino país hacia Bolivia.

Según Bustos, “dos vehículos con encargo vigente intentaron salir del país por un paso no habilitado en la frontera, un sector conocido por el contrabando. Al ser perseguidos por Carabineros, los individuos abrieron fuego, y los funcionarios policiales tuvieron que responder”.

El detenido, que se encontraba de manera irregular en Chile, pasó por control de detención y fue enviado a prisión preventiva. Los vehículos recuperados pertenecían a víctimas de Arica, y se confirmó que ese mismo día se habían sustraído al menos seis automóviles en la región, muchos de los cuales terminan en ferias ilegales en Bolivia.

Bustos destacó que la mayoría de los delincuentes involucrados en este tipo de traslados “portan armas de fuego, incluyendo armas automáticas, lo que demuestra que estas organizaciones operan fuertemente armadas. Es un tema que debe llamar la atención de las autoridades de ambos países”.

El director del grupo de búsqueda explicó que la decisión de mantener a los ciudadanos bolivianos en prisión preventiva se fundamenta en antecedentes policiales previos en Chile, y no en su primera detención, lo que justifica que no se les otorgue la expulsión inmediata.

Finalmente, Bustos informó que casos similares se registran también en otras zonas del norte, como Calama, donde la mayoría de los detenidos son enviados a prisión preventiva tras el control de detención.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD