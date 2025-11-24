VIDEO: ¡Lluvia de billetes! Motociclista pensó que perdería su dinero en la calle

Un motociclista que circulaba por la avenida Álvarez Thomas, en el barrio porteño de Colegiales (Argentina), vivió una verdadera odisea cuando miles de billetes que llevaba en su mochila salieron volando y quedaron esparcidos por toda la calzada. Lo que pudo haber sido una pérdida irreparable terminó convirtiéndose en un gesto colectivo que sorprendió a todos.

Con la delicada situación económica que atraviesa la Argentina, cada peso cuenta, especialmente para trabajadores informales. Por eso, apenas los billetes comenzaron a volar por el aire, peatones, ciclistas y hasta otros motociclistas no dudaron en lanzarse a la calle para ayudar al hombre a recuperarlo todo, uno por uno.

La secuencia fue registrada por una joven que viajaba en un colectivo por Federico Lacroze y que, impactada por la escena, decidió grabar el momento. El video, luego difundido en redes sociales, rápidamente se volvió viral. “A un motoquero se le cayeron miles de billetes y la gente lo ayudó a juntarlos y devolvérselos”, escribió sorprendida la usuaria @KerenLePic en su publicación.

En las imágenes se ve cómo incluso un taxista se detiene en medio del carril contrario para frenar el tránsito, ya que el semáforo estaba en verde y los autos avanzaban sin percatarse del incidente. “¡Qué bueno!”, “Ojalá le devuelvan todo”, “Todavía hay gente buena”, se escucha decir a varios pasajeros del colectivo que observaron el gesto solidario desde las ventanas.

Gracias a la rápida reacción del barrio, el motociclista logró recuperar el dinero que había perdido. El video no solo registró un momento insólito, sino un acto poco común en la actualidad.

Mira el video:

