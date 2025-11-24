El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, informó que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), si bien puede recuperar su personalidad jurídica, no podrá participar en las elecciones subnacionales de marzo 2026, previo cumplimiento de requisitos impuestos por el Órgano Electoral.

Arteaga, recuerda que el MIR impugnó con 5 recursos contra la cancelación de su personalidad jurídica, de los cuales el TSE admitió 2 y rechazó 3. En ese marco, explicó que el MIR tiene una deuda económica del año 2006, por la impresión de papeletas electorales, por aproximadamente 300.000 bolivianos. Este monto debe ser actualizado.

“En cuanto a la participación en futuros procesos electorales (…) Cualquier partido que quiera participar en elecciones debe demostrar que estas instancias han decidido participar, aprobado listas de candidatos y esto debe ser demostrable con actas notariales”, explicó Arteaga.

Considerando que el calendario electoral prevé la inscripción de candidatos la primera semana de diciembre, las organizaciones políticas deben demostrar con actas que realizaron los congresos u otra forma de elegir a sus candidatos y la decisión de participar en los comicios electorales.

