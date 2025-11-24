En el sector ‘Primero La Gente’ de NOTIVISIÓN de la Red Uno de Bolivia, barrio Turere II del Plan 3000, una familia de ocho integrantes quedó completamente a la intemperie luego de que un fuerte ventarrón registrado durante la madrugada del 22 de noviembre arrancara de raíz el techo de su vivienda. Desde entonces, viven entre la preocupación, el barro y la incertidumbre, esperando la solidaridad de la población para poder reconstruir su hogar.

Las imágenes tomadas tras el temporal muestran la magnitud del desastre: calaminas retorcidas en el piso, muebles empapados y una estructura de madera prácticamente desnuda. El viento y la lluvia no solo destruyeron el techo, sino también parte del tendido eléctrico del sector.

Bernardo Justiniano, propietario de la vivienda, relató cómo ocurrió todo, aquella madrugada. “El día domingo 22, amanecer lunes, se vino un fuerte viento y se nos voló el techo y nos dejó en lo raso a todos. Nos ha pillado sin nada de dinero para comprarnos vuelta las calaminas. Todo se ha deshecho”, contó aún con evidente preocupación.

Bernardo vive junto a su esposa y sus cinco hijos. Otra parte del domicilio pertenece a su hermana, quien les brindó refugio temporal esa noche. “Ahí nos tuvimos que meter ese día para que no nos mojemos todo el mundo”, explicó.

Con el techo completamente destruido, la familia depende ahora de la solidaridad vecinal. Un vecino les prestó una pequeña casita donde duermen mientras intentan reunir materiales para reconstruir su vivienda. “Ahorita estamos necesitando calaminas y madera, porque mi casita es de madera. Estamos haciendo kermesses, pero usted sabe que la situación está grave”, dijo Bernardo.

Hasta el momento, algunos vecinos han colaborado con víveres y artículos básicos. Sin embargo, ninguna autoridad se ha hecho presente, según denuncia el afectado. Las lluvias previstas para esta semana aumentan la urgencia de contar con un techo seguro.

La familia Justiniano necesita de manera prioritaria:

Calaminas

Madera

Manos solidarias para ayudar en la reconstrucción

