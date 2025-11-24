Santa Cruz cerrará noviembre bajo un escenario climático extremo marcado por altas temperaturas, humedad elevada, ráfagas intensas del norte y un sur leve con lluvias hacia el fin de semana. El panorama fue detallado en el reporte meteorológico semanal n.º 230 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como El Señor del Clima.

Calor y humedad: la combinación sofocante

Desde el martes 25, el departamento ingresará en una fase de días calurosos con fuerte carga de humedad, impulsados por la persistencia de vientos del norte. Las máximas alcanzarán niveles elevados en gran parte del territorio:

34°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado

30°C en los Valles Cruceños

36°C en la Cordillera

38°C en la Chiquitania

El ambiente húmedo hará que la sensación térmica aumente entre 3 y 5°C, generando jornadas particularmente pesadas.

Vientos intensos: ráfagas de hasta 60 km/h

A partir del jueves 27, el viento del norte se intensificará con fuerza:

Hasta 60 km/h en Santa Cruz de la Sierra

Ráfagas fuertes en Charagua, Cabezas, Chiquitos y Ñuflo de Chávez

Este incremento de las corrientes del norte antecederá la llegada de un sur leve, previsto para la tarde-noche del domingo 30, acompañado de lluvias.

Lluvias, tormentas y posible granizo

La combinación de calor extremo y humedad generará condiciones propicias para eventos atmosféricos significativos. Durante la semana podrían registrarse:

Lluvias fuertes

Tormentas eléctricas

Ráfagas intensas

Posible caída de granizo

Las precipitaciones serán más frecuentes en el Norte Integrado, Chiquitania y Valles Cruceños, mientras que en Andrés Ibáñez y Cordillera se esperan principalmente el fin de semana.

PRONÓSTICO POR REGIONES

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Temperaturas: 20°C mín. / 34°C máx.

Vientos: Norte, con ráfagas de hasta 60 km/h desde el jueves.

Cielos: Parcialmente cubiertos a nublados, con intervalos despejados.

Lluvias:

Andrés Ibáñez: sábado y domingo

Norte Integrado: desde el miércoles

Valles Cruceños

Temperaturas: 10°C mín. / 30°C máx.

Vientos: Del norte hasta 40 km/h desde el jueves.

Cielos: Parcialmente cubiertos a mayormente nublados.

Lluvias: Desde el miércoles.

Cordillera

Temperaturas: 16°C mín. / 36°C máx.

Vientos: Norte, con ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en Charagua y Cabezas.

Cielos: Parcialmente cubiertos a nublados.

Lluvias: Durante el fin de semana.

Chiquitania

Temperaturas: 21°C mín. / 38°C máx.

Vientos: Norte, con ráfagas de hasta 50 km/h desde el jueves.

Cielos: De parcialmente cubiertos a mayormente nublados.

Lluvias: Desde el miércoles en gran parte de la región.

Mira la programación en Red Uno Play