“Invadió carril y no tenía SOAT”: ¿qué se sabe sobre el accidente fatal en la G-77?

Un choque frontal entre dos motocicletas en la avenida G-77, zona norte de Santa Cruz, dejó un fallecido y tres heridos de gravedad. El hecho ocurrió la tarde del sábado, alrededor de las 16:50, según informó el jefe de la unidad de Tránsito de Warnes, teniente coronel Harold Calancha.

De acuerdo con el reporte preliminar, uno de los motociclistas que se trasladaba de norte a sur, en sentido Warnes–Santa Cruz, invadió el carril contrario, impactando de frente contra la otra moto. Ambos conductores y sus acompañantes fueron trasladados de inmediato a centros médicos de la zona.

Las consecuencias fueron devastadoras: cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas en terapia intensiva. Horas después, durante la madrugada del domingo, uno de los conductores, identificado como Freddy Carballo, perdió la vida en el hospital de Warnes.

“Es importante resaltar que esta doble vía no está habilitada oficialmente. No tiene señalización horizontal ni vertical, y los conductores circulan en ambos sentidos en ambas vías”, explicó Calancha, señalando que la falta de ordenamiento vial y las altas velocidades incrementan el riesgo de accidentes.

El jefe policial también remarcó que el conductor fallecido no contaba con Soat, lo que lo dejó sin cobertura económica para la atención médica tras el siniestro. Aunque ambos pilotos llevaban casco, la violencia del impacto redujo la efectividad del equipo de protección.

“Exactamente, (falleció) el que se dirigía de Warnes a Santa Cruz. Es importante resaltar la responsabilidad que tiene todo conductor: primero, obtener su licencia de conducir y, segundo, contar con un Soat. Lamentablemente, el protagonista que falleció no tenía este seguro, por lo que no contaba con un respaldo económico para su atención médica cuando ocurrió el hecho de tránsito”, explicó Calancha.

Entre las víctimas, uno de los jóvenes involucrados perdió una pierna y permanece internado en terapia intensiva. Los otros dos lesionados continúan bajo observación médica por politraumatismos.

Las causas finales del accidente aún se investigan, aunque Tránsito presume que la invasión de carril pudo estar relacionada con distracción, exceso de velocidad o el uso de dispositivos móviles.

“Hoy en día hay muchos elementos distractivos: audífonos, celulares… Todo eso influye en estos hechos”, agregó Calancha.

