TEMAS DE HOY:
menor agredido violento choque Delincuente capturado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Fernando Pareja asume la presidencia en la Brigada Parlamentaria

La nueva Directiva quedó conformada por Pareja, Mónica Fernández, en la vicepresidencia, David Montaño, primer secretario; y Margarita Mendoza como tercer secretario. La segunda secretaría quedó acéfala.

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/11/2025 11:28

Escuchar esta nota

Con 32 votos en su favor, el senador de Unidad, Fernando Pareja, fue elegido este lunes como presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, superando con un punto al senador de Alianza Libre Leonardo Roca.

La nueva Directiva quedó conformada por Pareja, Mónica Fernández, en la vicepresidencia, David Montaño, primer secretario; y Margarita Mendoza como tercer secretario. La segunda secretaría quedó acéfala.

El nuevo presidente de la Brigada Parlamentaria antes de ser incursionar en la política fungió como director de Coordinación Territorial en la Gobernación de Santa Cruz, designado por el gobernador Luis Fernando Camacho. En ese cargo recorrió las provincias cruceñas atendiendo las demandas de diferentes sectores que componen la economía cruceña.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD