Fernando Pareja asume la presidencia en la Brigada Parlamentaria

Con 32 votos en su favor, el senador de Unidad, Fernando Pareja, fue elegido este lunes como presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, superando con un punto al senador de Alianza Libre Leonardo Roca.

La nueva Directiva quedó conformada por Pareja, Mónica Fernández, en la vicepresidencia, David Montaño, primer secretario; y Margarita Mendoza como tercer secretario. La segunda secretaría quedó acéfala.

El nuevo presidente de la Brigada Parlamentaria antes de ser incursionar en la política fungió como director de Coordinación Territorial en la Gobernación de Santa Cruz, designado por el gobernador Luis Fernando Camacho. En ese cargo recorrió las provincias cruceñas atendiendo las demandas de diferentes sectores que componen la economía cruceña.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play