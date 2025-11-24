Para verlo una y otra vez: el golazo de chilena de Cristiano Ronaldo que da la vuelta al mundo

Cristiano Ronaldo volvió a dejar al mundo boquiabierto con un gol que recuerda sus mejores noches en el Real Madrid. El portugués anotó de chilena en tiempo de compensación para asegurar la victoria de Al Nassr sobre Al Khaleej en la liga árabe, un tanto que ya es viral en redes y que muchos comparan con su histórica anotación ante Buffon en la Champions League en 2018 cuando jugando para la escuadra blanca enfrentaron a la Juventus.

El gol llegó tras un centro al corazón del área, y Cristiano, con un salto impecable, conectó el balón de chilena, superando al arquero rival con una ejecución perfecta. Esta anotación demuestra que, a sus 40 años, CR7 mantiene un nivel físico y técnico que sigue dejando huella en el fútbol mundial. Con este tanto, alcanzó los 954 goles en su carrera y se acerca cada vez más a la histórica marca de 1,000.

El gol de hoy no solo fue espectacular por la ejecución, sino también por el momento: en tiempo de compensación, con la victoria prácticamente asegurada, Cristiano quiso cerrar el partido con su sello personal. Fabricio Romano incluso sugirió que el tanto debería ser enmarcado y exhibido en un museo, dada su belleza y espectacularidad.

Mira la programación en Red Uno Play