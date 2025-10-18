¡Para verlo una y otra vez! Mirá el golazo de CR7 en la liga árabe, la clavó en el ángulo

Cristiano Ronaldo continúa encendiendo la temporada en Arabia Saudita. Durante la última jornada, el atacante fue clave en la victoria de Al Nassr por 5-1 frente a Al Fateh, sumando un gol que lo acerca cada vez más a su histórica meta: los 1000 tantos en su carrera profesional.

El portugués no pudo contener la emoción tras su anotación y celebró de manera efusiva, recordando sus celebraciones más emblemáticas de años anteriores. En el mismo partido, Joao Félix se destacó con un hattrick, mientras que Kingsley Coman completó el marcador.

Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge Jesús mantiene un registro perfecto de cinco victorias en cinco encuentros, consolidándose como uno de los favoritos para quedarse con el título de la liga saudí. Cristiano Ronaldo, por su parte, se acerca a los 949 goles profesionales, a tan solo 51 de alcanzar el codiciado número redondo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera.

