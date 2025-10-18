TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Incendio Bus Presunto secuestro

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Para verlo una y otra vez! Mirá el golazo de CR7 en la liga árabe, la clavó en el ángulo

El delantero portugués marcó nuevamente y celebró con euforia mientras su equipo mantiene el paso perfecto en la liga saudí.

Martin Suarez Vargas

18/10/2025 19:46

Cristiano Ronaldo después de anotar su golazo en el Al Nassr. Foto: Internet.
Arabia Saudita.

Escuchar esta nota

Cristiano Ronaldo continúa encendiendo la temporada en Arabia Saudita. Durante la última jornada, el atacante fue clave en la victoria de Al Nassr por 5-1 frente a Al Fateh, sumando un gol que lo acerca cada vez más a su histórica meta: los 1000 tantos en su carrera profesional.

El portugués no pudo contener la emoción tras su anotación y celebró de manera efusiva, recordando sus celebraciones más emblemáticas de años anteriores. En el mismo partido, Joao Félix se destacó con un hattrick, mientras que Kingsley Coman completó el marcador.

Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge Jesús mantiene un registro perfecto de cinco victorias en cinco encuentros, consolidándose como uno de los favoritos para quedarse con el título de la liga saudí. Cristiano Ronaldo, por su parte, se acerca a los 949 goles profesionales, a tan solo 51 de alcanzar el codiciado número redondo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD