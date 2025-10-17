Moisés Caicedo, del Chelsea, celebra el regreso de Ramiro Vaca al fútbol

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo, del Chelsea de Inglaterra, reaccionó a la noticia de que Ramiro Vaca volverá a jugar en enero del próximo año, cuando se cumplirán los ocho meses de sanción que le impuso Conmebol tras el partido de Bolívar contra Sporting Cristal en Perú.

En un video publicado por Ramiro Vaca en su cuenta de Instagram, Caicedo, estrella del Chelsea y campeón del Mundial de Clubes con el equipo inglés, reaccionó con corazoncitos como muestra de apoyo y empatía por el duro momento que vivió el mediocampista nacional tras la sanción.

Vaca y Caicedo coincidieron en el Beerschot de Bélgica en 2021, donde fueron compañeros antes de que el ecuatoriano se trasladara a Inglaterra para incorporarse al Chelsea.

Por otro lado, Ramiro Vaca podrá estar con la selección nacional en el repechaje mundialista que se jugará en marzo del próximo año, mientras que Ecuador logró la clasificación directa tras terminar en el segundo puesto del grupo, con 29 puntos, detrás de Argentina, que finalizó primera con 38 unidades.

Mira la programación en Red Uno Play