Bolívar rescató un empate ante Always en El Alto

El estadio de Villa Ingenio fue escenario de un encuentro lleno de emociones, donde Always Ready y Bolívar protagonizaron un partido que dejó a ambos equipos con un punto. Los alteños parecían cerca de la victoria luego de que Álex Rambal, mediocampista colombiano del equipo local, adelantara a los suyos a los 61 minutos.

Bolívar, necesitado de puntos para no ceder terreno en la cima, presionó hasta el final y encontró su recompensa en el tiempo agregado. Martín Cauteruccio, delantero uruguayo de la academia paceña, logró empatar a los 90 minutos, dando un respiro a los visitantes y complicando las aspiraciones de Always Ready en la lucha por el campeonato.

El empate mantiene la tensión en la parte alta de la tabla, con Bolívar demostrando su capacidad de reacción y Always Ready sintiendo la presión de un liderato que podría escaparse en las próximas fechas.



