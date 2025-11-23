Granizada retrasa el inicio del duelo entre Always Ready y Bolívar

Una intensa granizada sorprendió este domingo a la ciudad de El Alto, provocando que el encuentro entre Always Ready y Bolívar se retrasara media hora en el estadio Municipal. Árbitros y delegados de ambos equipos realizaron una inspección del campo de juego, que se encontraba anegado por el granizo, antes de tomar la decisión de postergar temporalmente el inicio del cotejo.

El partido corresponde al torneo Todos contra Todos del fútbol boliviano, y se esperaba con gran expectativa debido a la posición de ambos equipos en la tabla de clasificación. La fuerte lluvia y granizo generaron complicaciones para el normal desarrollo del juego.

El público presente en el estadio también debió esperar bajo paraguas y abrigo, mientras se evaluaban las condiciones de la cancha. El compromiso promete emociones fuertes una vez que se reanude el juego.

Mira la programación en Red Uno Play