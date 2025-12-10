Always Ready podría coronarse este jueves y alzar el trofeo de campeón

Este jueves 11 de diciembre, Always Ready podría consagrarse campeón del fútbol boliviano si logra, al menos, un empate frente a Guabirá en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en la penúltima fecha del torneo “todos contra todos”.

El plantel millonario está a un solo punto de alcanzar su cuarto título nacional. Con 68 unidades, depende únicamente de sí mismo para gritar campeón, ya que su perseguidor Bolívar suma 62. Incluso si la Academia ganara sus dos compromisos restantes y Always Ready perdiera uno y empatara o ganara el otro, el cuadro alteño seguiría siendo inalcanzable para Bolívar.

Ante este panorama, desde la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol informaron que el trofeo de campeón estará presente este jueves en El Alto, siguiendo la normativa que establece que la Copa debe ubicarse en el estadio donde el equipo tenga mayores posibilidades de consagrarse.

Mira la programación en Red Uno Play