Always Ready podría coronarse este jueves y alzar el trofeo de campeón

A falta de dos fechas para que concluya la competencia del fútbol boliviano, al equipo alteño le basta sumar un punto para conquistar por cuarta vez la gloria en el país. 

Martin Suarez Vargas

10/12/2025 11:02

Jugadores de Always Ready celebrando uno de sus goles en el fútbol boliviano. Foto: Redes sociales del club.
Bolivia.

Este jueves 11 de diciembre, Always Ready podría consagrarse campeón del fútbol boliviano si logra, al menos, un empate frente a Guabirá en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en la penúltima fecha del torneo “todos contra todos”.

El plantel millonario está a un solo punto de alcanzar su cuarto título nacional. Con 68 unidades, depende únicamente de sí mismo para gritar campeón, ya que su perseguidor Bolívar suma 62. Incluso si la Academia ganara sus dos compromisos restantes y Always Ready perdiera uno y empatara o ganara el otro, el cuadro alteño seguiría siendo inalcanzable para Bolívar.

Ante este panorama, desde la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol informaron que el trofeo de campeón estará presente este jueves en El Alto, siguiendo la normativa que establece que la Copa debe ubicarse en el estadio donde el equipo tenga mayores posibilidades de consagrarse.

