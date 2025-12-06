Oriente cae de local 0-2 con GV San José en una tarde para el olvido

San José logró una sólida victoria este sábado como visitante ante Oriente Petrolero por la fecha 28 de la División Profesional, en un partido disputado en el estadio Real Santa Cruz. El primer gol llegó al minuto 12 de la segunda mitad a través de Fernando Arismendi, mientras que Thomas Monterubbianesi selló la victoria para GV San José al minuto 28 de la misma etapa.

El mejor jugador del partido fue Fernando Arismendi, centrocampista de San José, quien marcó un gol y mostró un destacado desempeño. Monterubbianesi también se destacó, aportando un gol para el triunfo de su equipo.

El técnico de Oriente Petrolero, Víctor Andrada, alineó un esquema 4-4-2 con Luis Cárdenas en el arco; Marco Velasco, Alejandro Meleán, Sebastián Álvarez y Vladimir Gálvez en defensa; Carlos Abastoflor, Jordan Santacruz, Víctor Cuellar y Fernando Nava en el medio; y Kevin Salvatierra y Diego Cabrera en la delantera. Por su parte, San José, dirigido por Walter Flores, presentó un 4-4-2 con Bruno Poveda en el arco; Jhoni Ramallo, Andrés Landa, Kevin Ceceri y Daniel Aponte en defensa; Fernando Arismendi, Sergio Villamil, Samuel Galindo y Federico Andrada en el medio; y Thomas Monterubbianesi y Schneider Peña en ataque.

Gabriel Mendoza fue el árbitro encargado de dirigir el partido.

Con este resultado, San José suma 33 puntos y se ubica en el décimo puesto, mientras que Oriente Petrolero se queda con 37 unidades, en el octavo lugar del torneo. El próximo partido de Oriente será como visitante ante ABB, mientras que San José visitará a Wilstermann.

Sobre el final del encuentro, se produjo un bochorno entre jugadores que derivó en expulsiones: Joel Bernal y Mateo Abastoflor vieron la roja en Oriente Petrolero, mientras que Daniel Aponte fue expulsado en el equipo orureño.

