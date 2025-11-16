¡Santo milagro! Bulo Bulo eliminó a Always en El Alto por la Copa Bolivia

Always Ready tenía el boleto en la mano, pero terminó pagando caro su relajación en Villa Ingenio. El conjunto millonario ganaba por dos goles y manejaba el ritmo del compromiso, sin embargo, San Antonio aprovechó los descuidos de su rival y logró un empate que, sumado al triunfo obtenido en la ida, le dio la clasificación a la siguiente fase.

En el primer tramo del encuentro, la visita avisó con dos remates de Julio Herrera, uno de ellos estrellado en el travesaño. Pese al arranque prometedor de San Antonio, el local fue ordenándose y encontró la apertura del marcador mediante un penal ejecutado por Héctor Bobadilla. Poco después, Fernando Saucedo amplió la diferencia tras un error defensivo del rival, lo que parecía encaminar una noche tranquila para el equipo alteño.

Todo cambió en la segunda parte. Always Ready bajó la intensidad y aguardaba el final para resolver la llave en los penales, pero San Antonio no estaba dispuesto a rendirse. A los 27 minutos, Juan Carlos Montenegro descontó con un disparo cruzado y ese golpe anímico abrió la puerta para el empate: apenas cuatro minutos después, Marcelo de Lima definió una jugada profunda para colocar el 2-2 definitivo.

Sin margen de reacción, el elenco dirigido por Julio Baldivieso quedó eliminado y ahora deberá enfocarse en el torneo todos contra todos. San Antonio, en cambio, celebró el esfuerzo y se prepara para su próximo desafío: enfrentar a Bolívar en los cuartos de final.

