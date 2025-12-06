Tribunal rechaza acción de libertad de Lidia Patty por segunda vez

Por segunda vez, le negaron la acción de libertad a la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, quien después de salir de Juzgados, volvió a celdas policiales.

La exparlamentaria fue llevada desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a la Fiscalía de La Paz para asistir a su segunda audiencia de acción de libertad. A su llegada, Patty sufrió una caída al descender del vehículo policial y denunció públicamente: “Así me hacen, ustedes me están manejando así”.

Según su abogado, Richard Cerda, Patty se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a un proyecto de producción de tomate financiado por el Fondo Indígena.

Además, Cerda advirtió que existen indicios de que el Ministerio Público podría abrir una nueva investigación relacionada con un proyecto de producción de miel que supera los 650 mil bolivianos.

Por su parte, el fiscal Miguel Cardoso informó que se solicitó la detención preventiva por cuatro meses para Patty, dentro de la investigación por el presunto desfalco al Fondo Indígena y el delito de incumplimiento de contratos.

