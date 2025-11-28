Alístese: este fin de semana habrá clásicos de todos los gustos en el fútbol boliviano

Los clásicos comenzarán hoy con el denominado “clásico de la ciudad de El Alto”, en La Paz, entre Always Ready y ABB. Este encuentro se jugará a las 20:00.

La jornada del sábado continuará con otro duelo apasionante en Cochabamba, cuando San Antonio de Bulo Bulo enfrente a Universidad de Vinto, considerado el segundo clásico de la ciudad.

El domingo se disputarán los tres clásicos más importantes del país. A las 15:00, Oriente Petrolero recibirá a Blooming en el estadio Real Santa Cruz, en el clásico cruceño. Más tarde, a las 17:15, The Strongest se enfrentará a Bolívar en el clásico paceño, en el estadio Hernando Siles. Finalmente, a las 19:30, Aurora jugará contra Wilstermann en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play