Alístese: este fin de semana habrá clásicos de todos los gustos en el fútbol boliviano

Por la fecha 26 del torneo todos contra todos se jugarán duelos emocionantes entre este sábado y domingo.
Los clásicos comenzarán hoy con el denominado “clásico de la ciudad de El Alto”, en La Paz, entre Always Ready y ABB. Este encuentro se jugará a las 20:00.
La jornada del sábado continuará con otro duelo apasionante en Cochabamba, cuando San Antonio de Bulo Bulo enfrente a Universidad de Vinto, considerado el segundo clásico de la ciudad.
El domingo se disputarán los tres clásicos más importantes del país. A las 15:00, Oriente Petrolero recibirá a Blooming en el estadio Real Santa Cruz, en el clásico cruceño. Más tarde, a las 17:15, The Strongest se enfrentará a Bolívar en el clásico paceño, en el estadio Hernando Siles. Finalmente, a las 19:30, Aurora jugará contra Wilstermann en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.
