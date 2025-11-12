The Strongest revela el monto recaudado en el Superclásico paceño

El Club The Strongest dio a conocer a su hinchada, socios y a la opinión pública los detalles económicos del Superclásico paceño disputado el pasado 9 de noviembre, donde Bolívar se impuso por 5-3 en el marco de la Copa Bolivia.

Según el comunicado oficial, se vendieron 9.833 entradas, alcanzando una recaudación total de Bs. 740.820. De este monto, se descontaron Bs. 254.314,91 correspondientes a los costos de ejecución del partido, dejando un total de Bs. 486.505,09. Esta cifra coincide con la liquidación oficial emitida por la Federación Boliviana de Fútbol, adjunta al informe del club.

The Strongest señaló que el dinero recaudado fue destinado íntegramente al pago de obligaciones pendientes con su personal administrativo correspondientes a los meses de junio y julio. Además, el club reafirmó su compromiso institucional y aseguró que cada recurso generado en sus actividades deportivas se utiliza en beneficio de la institución.

