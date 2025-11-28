¡Partidazo! Flamengo Vs Palmeiras definirán al campeón de la Libertadores este sábado

Palmeiras y Flamengo definen este sábado en Lima al primer "tetracampeón" brasileño de la Copa Libertadores

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán este sábado en Lima, donde el ganador será el primer club brasileño en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos de la Copa Libertadores. Esta será la séptima final con dos equipos brasileños y la segunda vez que coinciden Palmeiras y Flamengo, tras la final de 2021, que ganó el Verdao 2-1.

En aquella ocasión, ambos equipos buscaban ser los primeros brasileños en tener tres Copas Libertadores; ahora la situación se repite en busca del cuarto galardón. En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento, que entre ambos han ganado cuatro de las seis últimas ediciones del torneo y protagonizaron un duelo mano a mano por la liga de Brasil, que este año parece cercano a quedarse con Flamengo.

Palmeiras ha cedido terreno en las últimas semanas y las críticas han recaído sobre el técnico portugués Abel Ferreira, quien prácticamente tiene en esta final su última oportunidad para no cerrar el año en blanco. Sin embargo, su camino hacia la final ha sido sólido: solo perdió en la ida de la semifinal contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (3-0), que luego revirtió con un 4-0 en Sao Paulo.

Flamengo, aunque también perdió solo un partido, sufrió más para alcanzar la final, quedando al borde de la eliminación en la fase de grupos, eliminando a Estudiantes por penales y superando a Racing 1-0 en semifinales. Ambos equipos viajaron a Lima con todos sus integrantes, aunque con bajas: Palmeiras no contará con Paulinho ni Lucas Evangelista, y Wéverton será duda; Flamengo tiene a Pedro lesionado y a Gonzalo Plata suspendido.

En el banquillo de Palmeiras, Abel Ferreira busca su tercera Copa frente a Filipe Luís, exfutbolista del Atlético de Madrid y discípulo de Diego Simeone, quien tiene la oportunidad de conseguir su primer título internacional como entrenador. En Flamengo, el técnico y Giorgian De Arrascaeta son los únicos que permanecen de la final de 2019, cuando el equipo carioca ganó su segunda Libertadores frente a River Plate, también en Lima.

Algunos jugadores podrían marcar historia: Danilo puede convertirse en el primero en haber ganado dos Ligas de Campeones y dos Libertadores, mientras que Saúl Ñíguez busca ser el segundo español en levantar el torneo tras Pablo Marí en 2019.

Alineaciones probables:

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López, Vítor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique, Everton 'Cebolinha'. Entrenador: Filipe Luís.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Estadio: Monumental, Lima.

Hora: 17:00 Hora de Bolivia.

