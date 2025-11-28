Nuevo comandante a policías: “No arriesguen su libertad ni su profesión por unos cuantos centavos”

El recién posesionado comandante general de la Policía Boliviana, general primero Mirko Antonio Sokol Saravia, lanzó este viernes un mensaje frontal contra la corrupción dentro de la institución, al exhortar a sus camaradas a no incurrir en cobros indebidos ni prácticas irregulares que, según afirmó, han deteriorado profundamente la imagen policial.

Durante su acto de posesión, Sokol marcó inmediatamente una línea de ruptura con conductas arraigadas en la institución. “Jamás en mi vida profesional he recibido un solo centavo de ningún ciudadano boliviano y peor aún de algún funcionario público”, manifestó, remarcando que su gestión tendrá tolerancia cero hacia cualquier acto de corrupción.

El nuevo comandante articuló tres mensajes claros dirigidos a distintos sectores:

A sus camaradas, les pidió desterrar cualquier práctica de cobro:

“A partir de hoy la orden que les da su comandante general es que queda prohibido cobrar un solo centavo. No se arriesguen a perder su libertad, su profesión por unos cuantos centavos”, expresó ante mandos policiales presentes en el acto.

A la sociedad boliviana, llamó a dejar conductas que alimentan la corrupción:

“Dejemos de lado la mala costumbre de querer arreglar todo de la forma más sencilla; asumamos nuestras responsabilidades”.

Finalmente, a las organizaciones criminales, envió un aviso contundente:

Ya no habrá policías que den protección a los delincuentes y que sean cómplices del delito”.

Sokol reconoció que la institución atraviesa un grave desgaste provocado por “malos elementos” que aprovecharon el uniforme para fines personales. “Mi institución fue lastimada y el uniforme tan digno fue utilizado cobardemente por unos sinvergüenzas para beneficios personales”, lamentó.

En ese sentido, aseguró que impulsará una renovación estructural en la Policía Boliviana, con el objetivo de recuperar la credibilidad pública y fortalecer la institucionalidad.

“No escatimaré esfuerzos hasta lograr que la institución vuelva a ser una institución respetable”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play