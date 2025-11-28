Nuevo comandante a policías: “No arriesguen su libertad ni su profesión por unos cuantos centavos”

En su discurso de posesión, Sokol emitió declaraciones contundentes sobre la ética, la disciplina y la necesidad de reconstruir la imagen institucional de la Policía Boliviana.
28/11/2025 13:41
El recién posesionado comandante general de la Policía Boliviana, general primero Mirko Antonio Sokol Saravia, lanzó este viernes un mensaje frontal contra la corrupción dentro de la institución, al exhortar a sus camaradas a no incurrir en cobros indebidos ni prácticas irregulares que, según afirmó, han deteriorado profundamente la imagen policial.
Durante su acto de posesión, Sokol marcó inmediatamente una línea de ruptura con conductas arraigadas en la institución. “Jamás en mi vida profesional he recibido un solo centavo de ningún ciudadano boliviano y peor aún de algún funcionario público”, manifestó, remarcando que su gestión tendrá tolerancia cero hacia cualquier acto de corrupción.
El nuevo comandante articuló tres mensajes claros dirigidos a distintos sectores:
A sus camaradas, les pidió desterrar cualquier práctica de cobro:
A la sociedad boliviana, llamó a dejar conductas que alimentan la corrupción:
Finalmente, a las organizaciones criminales, envió un aviso contundente:
Ya no habrá policías que den protección a los delincuentes y que sean cómplices del delito”.
Sokol reconoció que la institución atraviesa un grave desgaste provocado por “malos elementos” que aprovecharon el uniforme para fines personales. “Mi institución fue lastimada y el uniforme tan digno fue utilizado cobardemente por unos sinvergüenzas para beneficios personales”, lamentó.
En ese sentido, aseguró que impulsará una renovación estructural en la Policía Boliviana, con el objetivo de recuperar la credibilidad pública y fortalecer la institucionalidad.
