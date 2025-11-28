TEMAS DE HOY:
trufi atropelló niña Niña atropellada ESCÁNDALO

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Nuevo comandante a policías: “No arriesguen su libertad ni su profesión por unos cuantos centavos”

En su discurso de posesión, Sokol emitió declaraciones contundentes sobre la ética, la disciplina y la necesidad de reconstruir la imagen institucional de la Policía Boliviana.

Charles M. Flores

28/11/2025 13:41

El comandante general de la Policía Boliviana, general primero Mirko Antonio Sokol Saravia. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El recién posesionado comandante general de la Policía Boliviana, general primero Mirko Antonio Sokol Saravia, lanzó este viernes un mensaje frontal contra la corrupción dentro de la institución, al exhortar a sus camaradas a no incurrir en cobros indebidos ni prácticas irregulares que, según afirmó, han deteriorado profundamente la imagen policial.

Durante su acto de posesión, Sokol marcó inmediatamente una línea de ruptura con conductas arraigadas en la institución. “Jamás en mi vida profesional he recibido un solo centavo de ningún ciudadano boliviano y peor aún de algún funcionario público”, manifestó, remarcando que su gestión tendrá tolerancia cero hacia cualquier acto de corrupción.

El nuevo comandante articuló tres mensajes claros dirigidos a distintos sectores:

A sus camaradas, les pidió desterrar cualquier práctica de cobro:

A partir de hoy la orden que les da su comandante general es que queda prohibido cobrar un solo centavo. No se arriesguen a perder su libertad, su profesión por unos cuantos centavos”, expresó ante mandos policiales presentes en el acto.

A la sociedad boliviana, llamó a dejar conductas que alimentan la corrupción:

Dejemos de lado la mala costumbre de querer arreglar todo de la forma más sencilla; asumamos nuestras responsabilidades”.

Finalmente, a las organizaciones criminales, envió un aviso contundente:

Ya no habrá policías que den protección a los delincuentes y que sean cómplices del delito”.

Sokol reconoció que la institución atraviesa un grave desgaste provocado por “malos elementos” que aprovecharon el uniforme para fines personales. “Mi institución fue lastimada y el uniforme tan digno fue utilizado cobardemente por unos sinvergüenzas para beneficios personales”, lamentó.

En ese sentido, aseguró que impulsará una renovación estructural en la Policía Boliviana, con el objetivo de recuperar la credibilidad pública y fortalecer la institucionalidad.

No escatimaré esfuerzos hasta lograr que la institución vuelva a ser una institución respetable”, afirmó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD