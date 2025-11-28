TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 24 al 28 de noviembre en Bolivia

Del lunes 24 al viernes 28 de noviembre, la cotización del dólar paralelo en Bolivia mostró fluctuaciones, según las plataformas digitales.

Jhovana Cahuasa

28/11/2025 11:13

Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 24 al viernes 28 de noviembre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 24 de noviembre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 10.41 (BOB), y un precio de compra de 10.45 (BOB).

Martes 25 de noviembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 10.40 (BOB), y un precio de compra de 10.47 (BOB).

Miércoles 26 de noviembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 10.35 (BOB), y un precio de compra de 10.41 (BOB).

Jueves 27 de noviembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 10.30 (BOB), a la venta y el precio de compra de 10.34 (BOB).

Viernes 28 de noviembre: El dólar paralelo registra la cifra de 10.20 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 10.26 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

