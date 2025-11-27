El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, arribó la noche de este jueves al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde fue recibido por familiares, simpatizantes y militantes de su organización política Sol.Bo. Revilla llegó acompañado de su esposa Maricruz Rivera, sus dos hijos y su mascota, tras permanecer fuera del país mientras enfrentaba varios procesos judiciales.

A su llegada, el exburgomaestre expresó un mensaje de gratitud y afirmó que su retorno marca el inicio de una nueva etapa para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Agradecer a Dios que siempre nos ha protegido, agradecer a mi familia grande cruceña, la familia de Maricruz, agradecer a nuestra gente en La Paz”, afirmó ante los medios de comunicación.

Revilla aseguró que tanto él como su familia fueron víctimas de una persecución injusta.

“Hemos sido víctimas de injusticia, mentiras, de odio, de ensañamiento, de maldad finalmente, porque han inventado casos para dañarme y destruirme a mí y a mi familia, y lo que han conseguido es que estemos más fuertes que nunca”, sostuvo.

Enfatizó que su regreso se da “con las manos limpias” y con la firme decisión de demostrar su inocencia ahora que la justicia ya no está supeditada al poder político.

“Vamos a demostrar nuestra inocencia en todas las acusaciones. Se han levantado todas las restricciones porque dijimos que íbamos a acudir a la justicia”.

Respecto a su futuro político, Revilla anticipó que evaluará los próximos pasos junto a su equipo en los siguientes días.

“Estamos volviendo con el mejor ánimo, con mucha fuerza, y a hacer lo que sabemos hacer: trabajar con eficiencia por nuestra región. Veremos en el diálogo que tengamos en el curso de los siguientes días, y lo vamos a comunicar”.

