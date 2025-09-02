Luis Revilla se muestra optimista sobre su regreso a Bolivia por cambios en la justicia

Desde su autoexilio en Brasil, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, ha roto el silencio para expresar su optimismo sobre un eventual retorno a Bolivia. En una entrevista exclusiva con el programa "Que No Me Pierda" de Red Uno, Revilla afirmó que la nueva postura del Órgano Judicial, liderada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha abierto una puerta para los bolivianos exiliados o presos por razones políticas.

Revilla, quien enfrenta varias acusaciones judiciales, atribuyó su salida del país a una "persecución política judicial" desatada por el MAS contra los opositores. Ahora, tras las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, Revilla cree que la justicia se liberará de la influencia política, lo que permitirá a su equipo legal anular órdenes de aprehensión y presentar pruebas que en el pasado no fueron aceptadas.

Denuncias de irregularidades y sobornos

El exalcalde detalló que ha habido una serie de ilegalidades en los procesos en su contra. Como ejemplo, mencionó el caso de los buses Pumakatari, en el que fue acusado de sobreprecio por las mismas personas que quemaron los vehículos, a pesar de que un informe oficial de 2016 había desvirtuado cualquier irregularidad económica. "Ese informe nunca se ha podido presentar (...) porque habían decisiones políticas que lo impedían", señaló.

Además, Revilla denunció que su caso, al igual que el de muchas otras personas, ha sido utilizado para obtener beneficios económicos. "Nosotros no tenemos dinero mal habido... somos inocentes y no tenemos por qué comprar nuestra verdad", afirmó.

Prioridades y un futuro incierto

Actualmente, Revilla se encuentra en Brasil trabajando en un proyecto de construcción de viviendas, que espera concluir en las próximas semanas. Al finalizar su compromiso, evaluará con su familia y su equipo político la mejor estrategia para regresar a Bolivia. El exalcalde enfatizó que su prioridad es su familia, especialmente sus tres hijas, y reunirse con su madre y hermanos, a quienes no ve desde hace mucho tiempo.

Aunque Revilla no precisó una fecha exacta para su retorno, se mostró esperanzado de que las condiciones judiciales permitan un regreso "más temprano que tarde".

Mira la programación en Red Uno Play