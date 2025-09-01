"Hablo con el corazón desde mi exilio", Revilla dice que fue perseguido por denunciar el fraude de 2019

El exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, a través de una carta realizó varias revelaciones. Señala que sufre persecución política y fue exiliado por denunciar el presunto fraude de 2019.
Este lunes 1 de septiembre, el exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, a través de sus redes sociales publicó una carta abierta, donde se pronunció respecto a su exilio, de él y su familia.
Señaló en la misiva que sufrió represalias y venganza junto a otros políticos presuntamente por parte del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), tras haber denunciado el fraude de 2019.
“Como parte de esa decisión política, el autor -hoy sentenciado- de la quema de los buses Pumakatari presentó una demanda penal por un supuesto sobreprecio en la compra de los buses Pumakatari en 2013. A los fiscales que iniciaron la investigación en ese momento no les importaron los informes de los funcionarios de la cooperación suiza, quienes trabajaron junto a la Alcaldía de La Paz para establecer el precio referencial y las cotizaciones que nos llevaron a contratar la fabricación de los buses al precio más bajo. Tampoco consideraron el informe del Viceministerio de Transparencia del propio gobierno del MAS, que en 2016 descartó cualquier irregularidad o daño económico en la compra de los buses”, señala un fragmento de la misiva.
