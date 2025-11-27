Senador Romaña: “Convocar para ratificar prerrogativas no tiene sentido, ya están en la Constitución”

El senador de Alianza Libre, Julio Diego Romaña, cuestionó este jueves la convocatoria realizada por el vicepresidente Edmand Lara para instalar sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), afirmando que el objetivo de “ratificar prerrogativas parlamentarias” carece de sentido, pues estas ya están plenamente establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

Romaña recordó que el artículo 158 de la CPE detalla con claridad las atribuciones de la ALP, entre ellas la preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

“Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley (…) Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para estos tribunales”, citó el legislador, remarcando que no existe razón jurídica para “ratificar” prerrogativas que ya están vigentes y no requieren mayor interpretación.

El legislador sostuvo que el verdadero desafío es trabajar en consensos políticos para completar a los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas acefalías persisten y afectan el normal funcionamiento del sistema judicial.

Enfatizó que cualquier avance en este tema debe realizarse respetando los procedimientos establecidos en el reglamento de la Asamblea Legislativa y la normativa vigente, evitando convocatorias que “solo generan confusión y no aportan a la solución de la crisis judicial”.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa informó este jueves, mediante un comunicado, que la segunda sesión ordinaria prevista para el viernes 28 de noviembre de 2025 queda suspendida hasta el lunes 1 de diciembre debido a la falta de quórum en la Directiva, situación generada por la ausencia de asambleístas titulares que se encuentran cumpliendo su semana regional.

