“Rodeado de personas que lo agredían”: denuncian que barras bravas estarían amedrentando a estudiantes

Vecinos del barrio 24 de Septiembre, en la zona del Plan 3000, expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos que atribuyen a la presencia de pandillas y supuestas barras bravas juveniles. El último incidente involucró a un estudiante que fue interceptado y agredido por al menos dos personas en plena vía pública.

Según el relato de un testigo, el hecho ocurrió cuando él y un amigo retornaban a sus viviendas. En el camino, observaron a un adolescente rodeado por “dos o tres personas que estaban agrediéndolo”. En un inicio, pensaron que se trataba de un juego entre menores, pero al acercarse constataron que se trataba de un acto de intimidación.

“Encontramos que era un acto violento, que estaban tratando de intimidarlo. Mi amigo les comienza a gritar y ellos huyen en una moto. Seguimos al chico porque estaba muy asustado”, relató el testimonio.

El joven agredido, según el testigo, reconoció que quienes lo interceptaron serían integrantes de barras bravas del equipo contrario al que él sigue. Ese detalle encendió aún más las alarmas de los vecinos, quienes aseguran que desde hace meses viven en un clima de temor por la delincuencia en la zona.

“Ya hace meses que vivimos en una situación de inseguridad por los robos, atracos y hurtos. Ahora lo peor es que tengamos peleas de barras bravas en nuestra zona”, agregó el vecino.

