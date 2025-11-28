TEMAS DE HOY:

Capturan a un sujeto que robó una movilidad oficial de la Alcaldía paceña; el vehículo fue recuperado

El vehículo fue recuperado gracias al sistema GPS, tras una persecución que inició en la zona Miraflores y terminó en Villa Ingenio, donde el hombre se encontraba en posesión del motorizado.

Red Uno de Bolivia

28/11/2025 10:38

Foto: Red Uno
La Paz

Un sujeto fue arrestado este viernes luego de robar una movilidad oficial de la Alcaldía de La Paz, que se encontraba estacionada en inmediaciones de la zona de Miraflores.

El individuo fue capturado tras una rápida acción policial apoyada por el sistema de geolocalización del vehículo y el motorizado fue recuperado.

Según el reporte preliminar, el hombre aprovechó un descuido para llevarse el motorizado municipal y emprendió la huida. Sin embargo, gracias al GPS instalado en la unidad, efectivos de la Policía Boliviana lograron ubicar la ruta que seguía el conductor.

Tras iniciar una persecución, el vehículo fue rastreado hasta la zona de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto, donde finalmente fue interceptado y recuperado. En el operativo se procedió al arresto del sujeto, quien fue trasladado a dependencias policiales para su investigación correspondiente.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público para determinar las responsabilidades y la situación legal del implicado.

