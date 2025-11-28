VIDEO: Así sorprendieron a sujetos que intentaban lanzar droga a una cárcel de Chile

Un operativo conjunto entre Gendarmería y Carabineros logró impedir que un grupo de sujetos ingresara droga al Centro Penitenciario Santiago 1, en Chile, mediante la técnica conocida como “pelotazos”, utilizada para lanzar sustancias ilícitas desde la calle hacia los patios internos de los penales.

Las imágenes, difundidas por la Municipalidad de Santiago, muestran el momento exacto en que uno de los involucrados desciende de un vehículo con varias botellas y las lanza sobre las rejas del recinto carcelario.

Según los antecedentes, los sujetos actuaban con rapidez y coordinación desde un automóvil, empleando pelotas artesanales y botellas cargadas con clorhidrato de cocaína, marihuana y otros elementos prohibidos.

La maniobra fue detectada gracias a un sistema de vigilancia combinado que incluyó monitoreo en terreno y apoyo de un dron municipal, que captó la secuencia desde el aire.

Con esa información, Carabineros desplegó equipos de civil cerca del penal y logró interceptar el vehículo en cuestión, deteniendo al individuo que lanzó los objetos, al conductor y a un tercer acompañante.

El operativo permitió incautar las sustancias ilícitas y frustrar por completo el intento de ingreso al penal.

Video de la intervención:

