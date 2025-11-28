TEMAS DE HOY:
Internacional

¿Qué países están en la mira? EE. UU. ordena revisión masiva de 'Green Cards' tras ataque en Washington

La decisión de la Administración Trump llega tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington. Revisarán el estatus migratorio de todos los residentes permanentes de países considerados de "preocupación".

AFP

27/11/2025 21:36

EE. UU. revisará la residencia permanente de ciudadanos de más de una docena de países.
Estados Unidos

Estados Unidos revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una "green card" de Afganistán y otros 18 países, incluidos Cuba y Venezuela, tras el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, anunció el jueves el gobierno de Donald Trump.

El sospechoso detenido en el tiroteo del miércoles fue identificado como un ciudadano afgano que trabajó con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. El joven de 29 años recibió el pasado abril asilo, no residencia permanente, según AfghanEvac, un grupo de ayuda a los afganos llegados a Estados Unidos después de la toma de poder de los talibanes en 2021, según informa AFP, citado por La Nación.

"Por instrucción del presidente de Estados Unidos, he ordenado una revisión completa y rigurosa de cada 'green card' otorgada a todo extranjero procedente de un país considerado preocupante", escribió en X Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Consultado sobre a qué países se refería Edlow específicamente, un portavoz de USCIS mencionó un decreto de junio de Trump que clasificaba a 19 países en la categoría "identificado como preocupante".

El decreto prohibió la entrada de casi todos los nacionales de 12 de esos países: 

  • Afganistán

  • Birmania (Myanmar)

  • Chad

  • Congo-Brazzaville

  • Guinea Ecuatorial

  • Eritrea

  • Haití

  • Irán

  • Libia

  • Somalia

  • Sudán

  • Yemen

Trump también impuso una prohibición parcial a los viajeros de otros siete países: 

  • Burundi

  • Cuba

  • Laos

  • Sierra Leona

  • Togo

  • Turkmenistán

  • Venezuela

