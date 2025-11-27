¡Quedó grabado! Una pitón de más de 3,6 metros ataca a un trabajador (VIDEO)

Un estremecedor incidente puso en vilo a la localidad de Kota, en el estado de Rajastán (India), cuando una pitón de más de 3,6 metros atacó a un trabajador que realizaba labores de rutina en un área industrial.

El hecho ocurrió cuando Nand Singh, empleado de Krishna Engineering, se acercó a abrir una válvula en una tubería que atravesaba un matorral. Sin que pudiera reaccionar, la enorme serpiente salió de su escondite y se lanzó sobre él, enroscándose con fuerza alrededor de sus piernas. Desesperado, Singh comenzó a gritar pidiendo auxilio.

Durante 20 angustiosos minutos, el hombre permaneció atrapado por el reptil hasta que sus compañeros lograron llegar hasta el lugar. Según relatan, les tomó otros 10 minutos liberar a Singh, en una escena de tensión absoluta que uno de los presentes logró grabar en video, imágenes que ya circulan en medios locales.

Tras poner a salvo al trabajador, los colegas reaccionaron con golpes contra la pitón, que terminó gravemente herida. Singh, en tanto, fue rescatado sin daños mayores, aunque visiblemente conmocionado.

El dramático episodio reaviva las alertas sobre la presencia de grandes serpientes en zonas de vegetación cercana a áreas laborales y recuerda el riesgoso encuentro entre humanos y fauna salvaje en regiones rurales de la India.

Imágenes sensibles:

