Anapo: Eliminación de cupos a las exportaciones impulsará la producción y atraerá inversiones

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su expectativa ante el anuncio del Gobierno sobre un posible decreto que eliminaría los cupos y restricciones para la exportación de productos agropecuarios.

El sector considera que la eliminación de los cupos y restricciones para exportar productos agropecuarios permitirá dinamizar la producción y atraer nuevas inversiones al sector, en un momento en el que los agricultores enfrentan altos costos, variabilidad climática y precios volátiles.

Abraham Nogales, presidente de Anapo, explicó que la previsibilidad en las exportaciones es clave para consolidar un entorno de certidumbre y mejorar la competitividad del país.

“Estamos concluyendo la cosecha de invierno con 700 mil toneladas y proyectamos sembrar 1,5 millones de hectáreas para la campaña de verano. Estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos reglas claras para garantizar el acceso pleno a los mercados internacionales”, afirmó.

Nogales señaló que liberar completamente las exportaciones permitirá que el productor invierta más en tecnología, ampliación de cultivos y mejoras productivas, generando un efecto directo en la llegada de capitales al sector.

“La liberación plena es fundamental. No podemos seguir trabajando con incertidumbre ni con medidas que frenan la competitividad”, sostuvo.

Según el gremio, la cadena de oleaginosas ha demostrado su capacidad de abastecer al mercado interno incluso en años complicados, por lo que la exportación con previsibilidad no afecta el consumo doméstico y sí impulsa la generación de divisas para el país.

