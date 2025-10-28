Anapo: "No estamos en condiciones de asumir el precio internacional del diésel a largo plazo"

Tras la promulgación de la ley transitoria que autoriza a los privados importar combustibles por un lapso de 90 días, distintos sectores productivos destacaron la medida como un alivio temporal frente a la crisis de abastecimiento de carburantes que atraviesa el país.

Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) reconocen que la norma permitirá avanzar en un momento crítico, cuando se cierra la campaña de invierno y se inicia la siembra de verano. Sin embargo, advierten que el diésel sin subvención podría convertirse en un nuevo golpe para el sector, al encarecer aún más los costos de producción.

“Esta solución a corto plazo es paliativa, porque los productores no estamos en condiciones de asumir el precio internacional del diésel. Con los costos actuales, no es factible mantener un precio elevado por mucho tiempo”, señaló Abraham Nogales, presidente de Anapo.

Nogales explicó que muchos productores se ven obligados a buscar combustible por distintas vías, incluso en mercados paralelos, con la esperanza de que la medida transitoria alivie parcialmente la crisis. No obstante, pidió al Gobierno diseñar un plan estructural que garantice la provisión y estabilice el precio del combustible.

“Como medida paliativa está bien por este tiempo, porque hoy tenemos máquinas paradas cuando deberían estar cosechando, pero el Gobierno debe buscar otro mecanismo que permita proveer al precio correcto”, agregó.

Mercado negro del diésel

La semana pasada, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó que el mercado negro del diésel ya se ha extendido por las provincias cruceñas. Según su presidente, Klaus Frerking, los productores pagan entre Bs 8 y Bs 14 por litro, y en algunas zonas del Beni el precio llega hasta Bs 18, triplicando el valor oficial del carburante.

Frerking advirtió que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de la producción agrícola y pecuaria, especialmente en un momento clave para la campaña de verano.

