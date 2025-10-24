CAO alerta que el ‘mercado negro’ del diésel ya copó las provincias

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió este viernes que el mercado negro del diésel ya se ha extendido por todas las provincias cruceñas, donde los productores pagan precios que triplican el valor oficial del combustible.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, informó que el litro de diésel se comercializa entre Bs 8 y Bs 14, y que en algunas zonas del Beni incluso llega a costar hasta Bs 18.

“El mercado negro del combustible ya copó todas las provincias cruceñas. En este momento los productores estamos pagando el diésel a precio internacional. Lo peor que nos puede pasar es que no haya diésel en el campo”, alertó Frerking.

El dirigente pidió al presidente Luis Arce la promulgación inmediata de la Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa.

“Esperemos que esta ley sea promulgada para que los empresarios, las personas particulares y las empresas de diferentes rubros puedan importar combustibles. Necesitamos soluciones urgentes”, agregó.

Los productores se encuentran en la etapa final de la cosecha de soya y caña de la campaña de invierno, y se preparan para iniciar la siembra de verano, por lo que requieren el suministro oportuno y suficiente de combustible para no afectar la producción de alimentos.

De acuerdo con datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el sector agropecuario cruceño necesitará al menos 100 millones de litros de diésel para encarar la próxima campaña, que ya comenzó en algunos rubros y se extenderá hasta los primeros meses de 2026.

