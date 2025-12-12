Así fue el traslado de Luis Arce al penal de San Pedro tras orden de detención preventiva

Tras la decisión del juez cautelar de enviar al expresidente Luis Arce en el penal de San Pedro, con cinco meses de detención preventiva, se organizó un fuerte operativo policial para su traslado desde instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El exmandatario es investigado por el caso Fondo Indígena.

Después de las 19 horas, una caravana de vehículos emprendió el recorrido hasta la plaza de San Pedro, donde está ubicada la cárcel paceña. Arce viajó en una vagoneta color gris. En el lugar de destino, también se organizó la llegada, con despeje de vías y un cordón policial. El recorrido tomó aproximadamente 10 minutos.

Al bajar, el expresidente cubrió sus brazos con una frazada, presuntamente cubriendo las esposas. Grupos de personas se reunieron en el ingreso del penal para atestiguar el momento.

Vea las imágenes:

Fotos: APG.

